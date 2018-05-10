Водитель «десятки» не справился с управлением — пассажиры в больнице

В Притобольном районе Курганской области перевернулся автомобиль.

По предварительной информации УГИБДД УМВД России по Курганской области, 9 мая около 05.00 часов на 40 километре автодороги «Курган — Звериноголовское» 43-летний житель Притобольного района, управляя автомобилем ВАЗ-2110, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия два пассажира автомобиля — молодые люди 1993 и 1997 годов рождения получили травмы. Водитель в аварии не пострадал.

Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в ведомстве, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.