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Водитель «десятки» не справился с управлением — пассажиры в больнице
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Водитель «десятки» не справился с управлением — пассажиры в больнице 

Уральский меридиан 27 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В Притобольном районе Курганской области перевернулся автомобиль.
По предварительной информации УГИБДД УМВД России по Курганской области, 9 мая около 05.00 часов на 40 километре автодороги «Курган — Звериноголовское» 43-летний житель Притобольного района, управляя автомобилем ВАЗ-2110, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия два пассажира автомобиля — молодые люди 1993 и 1997 годов рождения получили травмы. Водитель в аварии не пострадал.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в ведомстве, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Фото с места происшествия УГИБДД УМВД России по Курганской области
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