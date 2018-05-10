В тройное ДТП попал экипаж ГИБДД во время погони в Усольском районе 

Тройное ДТП с участием автомобиля ГИБДД произошло в Усольском районе в поселке Железнодорожник. Водитель Toyota, уходя от преследования патруля, спровоцировал столкновение машины правоохранителей с другой иномаркой, а сам вылетел в кювет.
По предварительной информации, водитель Toyota намеренно спровоцировал ДТП, чтобы иметь возможность скрыться. В результате аварии пострадал один из инспекторов и водитель случайного автомобиля. Все участники происшествия были доставлены в больницу.
Предполагаемый виновник — 27-летний житель Ангарска. По заявлению сотрудников МВД, с 2010 года он 37 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД, в том числе: за проезд на запрещающий сигнал светофора, непредставление преимущества в движении пешеходам и тонировку.