Лосиный тест пикапа Mercedes: как его кренит в повороте?

Суть эксперимента — проверить, как автомобиль ведёт себя при резком объезде внезапно возникшего препятствия — то есть, воображаемого «лося».

На видео видно, как внедорожник объезжает конусы, не отрывая колёс от земли, пытаясь определить, какова максимальная скорость, при которой машина не собъет препятствия. В результате Mercedes объехал конусы с максимальной скоростью в 69 км/ч, что является весьма неплохим результатом.