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Лосиный тест пикапа Mercedes: как его кренит в повороте?
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Лосиный тест пикапа Mercedes: как его кренит в повороте? 

Авторамблер 59 минут назад
Фото: Авторамблер
Суть эксперимента — проверить, как автомобиль ведёт себя при резком объезде внезапно возникшего препятствия — то есть, воображаемого «лося».
На видео видно, как внедорожник объезжает конусы, не отрывая колёс от земли, пытаясь определить, какова максимальная скорость, при которой машина не собъет препятствия. В результате Mercedes объехал конусы с максимальной скоростью в 69 км/ч, что является весьма неплохим результатом.
Для сравнения: Nissan Navara в 2016 году показал результат в 67 км/ч, Ford Ranger и Mitsubishi L200 справились на скорости в 71 км/ч, а самым плохим оказался Toyota Hilux — 59,5 км/ч.
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