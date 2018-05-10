Toyota сохранила звание самой популярной автомобильной марки в мире 

Компания Toyota по итогам первого квартала 2018 года сохранила звание самой популярной автомобильной марки в мире.
Согласно сведениям, опубликованным аналитиками проекта Focus2Move, за отчетный период первое место в списке самых популярных автомобильных брендов в мире остается за японской Toyota, которая за три месяца 2018 года реализовала 2 миллиона 140 тысяч автомобилей. Данный показатель существенно превышает тот, что продемонстрировал давний конкурент японцев, бренд Volkswagen — всего 1 миллион 740 тысяч проданных машин. Третья позиция оказалась за маркой Ford с показателем в 1 миллион 410 тысяч реализованных автомобилей по всему миру за первый квартал этого года.
В десятку данного ТОП-а также вошли следующие автомобильные бренды: Nissan (1 миллион 260 тысяч автомобилей), Honda (1 миллион 120 тысяч единиц), Hyundai (1 миллион 50 тысяч штук), Chevrolet (962 тысячи машин), Kia (688 тысяч единиц), Renault (667 тысяч авто) и Mercedes-Benz (657 тысяч машин).
Самой популярной моделью на мировом рынке остается Toyota Corolla — 304 тысячи 300 реализованных новых автомобилей. Далее располагается пикап Ford F-Series — 248 тысяч единиц. Первую тройку замыкает Volkswagen Golf — 228 тысяч 800 реализованных автомобилей с января по март 2018.