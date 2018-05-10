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Сотрудники ГИБДД госпитализированы после погони за нарушителем на трассе под Иркутском
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Сотрудники ГИБДД госпитализированы после погони за нарушителем на трассе под Иркутском 

ТАСС 2 часа назад
Фото: АиФ
ИРКУТСК, 10 мая. /ТАСС/. Полиция Иркутской области выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого оказались госпитализированы четыре человека, в том числе два сотрудника ГИБДД. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По данным полиции, ДТП произошло в четверг утром на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» (М-53) в районе поселка Железнодорожный Усольского района.
"По предварительным сведениям, водитель Toyota, следуя по одной из улиц города Усолье-Сибирское, увидел экипаж ГИБДД и внезапно предпринял попытку скрыться. В результате преследования он неоднократно создавал аварийные ситуации, игнорируя требования об остановке. В результате опасных маневров нарушитель спровоцировал столкновение служебного автомобиля с другим транспортным средством, при этом сам не справился с управлением и вылетел в кювет", — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве ТАСС пояснили, что в результате ДТП в больницу были доставлены четыре человека: два сотрудника полиции и водители двух легковых авто, включая предполагаемого виновника аварии. Состояние их здоровья уточняется.
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