Велосипедистка попала под колёса авто ночью на трассе Южного Урале

Автомобиль сбил 17-летнюю велосипедистку на трассе в Чебаркульском районе ночью 9 мая, сообщают в ГИБДД области.

Аварию на втором километре дороги Мельниково — Травники зафиксировали около 23:30. По данным сотрудников Госавтоинспекции, несовершеннолетняя девушка двигалась на велосипеде навстречу автомобилю Toyota Estima под управлением 42-летнего мужчины.

«В результате дорожно-транспортного происшествия девушка получила травмы и госпитализирована», — пояснили в ГИБДД

Напомним, ранее в Челябинске девушка на велосипеде также попала под колёса авто в тёмное время суток, двигаясь в попутном с машиной направлении.