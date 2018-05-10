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Велосипедистка попала под колёса авто ночью на трассе Южного Урале
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Велосипедистка попала под колёса авто ночью на трассе Южного Урале 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Автомобиль сбил 17-летнюю велосипедистку на трассе в Чебаркульском районе ночью 9 мая, сообщают в ГИБДД области.
Аварию на втором километре дороги Мельниково — Травники зафиксировали около 23:30. По данным сотрудников Госавтоинспекции, несовершеннолетняя девушка двигалась на велосипеде навстречу автомобилю Toyota Estima под управлением 42-летнего мужчины.
«В результате дорожно-транспортного происшествия девушка получила травмы и госпитализирована», — пояснили в ГИБДД.
Напомним, ранее в Челябинске девушка на велосипеде также попала под колёса авто в тёмное время суток, двигаясь в попутном с машиной направлении.
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