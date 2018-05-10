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В Хабаровске эвакуация машин подорожала в два с лишним раза
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В Хабаровске эвакуация машин подорожала в два с лишним раза 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Примерно с середины апреля хабаровчане стали замечать, что в Хабаровске эвакуация машин «без объявления войны» подорожала примерно в два с лишним раза. ИА «Хабаровский край сегодня выяснило, что возросла и стоимость перемещения автомобиля, и плата за хранение на штрафстоянке.
— Изменился принцип оплаты за перемещение машин. Если раньше оплачивался километр перевоза, то теперь — единая цена за погрузку и доставку автомобиля из любой части города. Теперь на стоимость перемещения влияют только габариты и вес авто, — рассказала корреспонденту ИА „Хабаровский край сегодня“ начальник производственно-планового отдела хабаровского МУП „Южное“ (владелец городских штрафстоянок) Елена Руденоква.
Возьмём для примера легковой автомобиль весом до трёх тонн. Раньше за его перемещение нужно было платить 42.23 рубля за километр провоза (за 10 километров — 423.3 рубля), теперь же хоть с какого конца города его везли, заплатить придётся 2896 рублей. Что касается хранения на штрафстоянке. Еще в начале марта эта, с позволения сказать, услуга за легковой автомобиль весом до 3 тонн оплачивалась по 12.74 рублей в час, то теперь за то же самое придётся выложить по 30.82 рублей в час.
— Прежний тариф действовал с 2012 года. За это время значительно изменились затраты на содержание штрафстоянок и эвакуацию автомобилей. В этом году в комитет по ценам и тарифам Хабаровского края подали заявку на пересмотр цен исходя из фактических затрат, — разъяснила причину повышения Елена Руденкова. — Комитет всё рассмотрел и издал соответствующее постановление. Оно действует еще с 12 марта текущего года.
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