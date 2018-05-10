Пьяный водитель Ижа сбил пешехода на зауральской трассе

Водителю придется ответить, почему он ездил пьяным и без прав

Мотоцикл сбил пешехода на 4 километре автодороги Каргаполье — Красный Бор. 26-летний пьяный водитель на мотоцикле «Иж-Юпитер» сбил 26-летнего пешехода, который шел по обочине. Оба участника аварии получили травмы. Во время проверки по факту ДТП сотрудники полиции установили, что у водителя не было ни прав на управление мотоциклом, ни шлема.

С 10 мая в Курганской области начинается специальное мероприятие «Мотоцикл». Полицейские проверят документы у водителей, а также их экипировку: есть ли шлемы и защитные средства на каждого пассажира. Ведь мотоцикл — один из наиболее опасных видов транспортных средств (у него нет подушек безопасности, водитель не защищен кузовными деталями, как в автомобиле).