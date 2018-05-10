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В Челябинской области водитель Nexia сбил автомобилистку, остановленную ГИБДД
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В Челябинской области водитель Nexia сбил автомобилистку, остановленную ГИБДД 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Сегодня в Магнитогорске девушка вышла из своего внедорожника и попала под машину. Пострадавшую с травмами ног увезли на скорой в больницу. Очевидцы утверждают, что автомобилистку остановили сотрудники ГИБДД.
— Мы так поняли, что сотрудники ДПС стояли на посту, остановили Jeep, девушка выходила к ним из машины, а её сбила проезжающая по проезжей части Nexia, — написали очевидцы последствий ДТП в сообществе «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)». — У девушки что-то с ногами, стоять не может.
В городской ГИБДД подтвердили информацию о происшествии.
— Сегодня в 10:25 около дома № 122 на улице Ленина водитель легкового автомобиля сбил на проезжей части девушку, — рассказала 74.ru старший инспектор группы по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Магнитогорска Жанна Худякова. — С травмами её на скорой помощи доставили в медучреждение. Сотрудники ГИБДД оформляют происшествие.
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