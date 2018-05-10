В Новосибирске показали «Ладу-танк»

Изобретатели — местные жители — назвали свое творение Lada Granta Great Patriotic War Edition.

Жителей Новосибирска удивил необычный автомобиль на одной из улиц. Изобретатели — местные жители — назвали свое творение Lada Granta Great Patriotic War Edition.

«Танк» собирали двое новосибирцев в течение недели. Он создан на базе автомобиля Lada Granta. Снаружи машину обшили картоном, приделали ему пластиковую трубу-пушку и покрасили зеленой краской. Боевая машина находится на ходу.