В Новосибирске показали «Ладу-танк» 

Изобретатели — местные жители — назвали свое творение Lada Granta Great Patriotic War Edition.
Жителей Новосибирска удивил необычный автомобиль на одной из улиц. Изобретатели — местные жители — назвали свое творение Lada Granta Great Patriotic War Edition.
«Танк» собирали двое новосибирцев в течение недели. Он создан на базе автомобиля Lada Granta. Снаружи машину обшили картоном, приделали ему пластиковую трубу-пушку и покрасили зеленой краской. Боевая машина находится на ходу.
Ранее портал «ТвоеАвто» сообщал, что местный житель Новосибирска собрал машину из двух задних частей автомобилей ВАЗ 2108.