Японцы выигрывают: почему американские автопроизводители сокращают выпуск седанов

Американская автомобилестроительная компания Ford Motor объявила о сокращении выпуска седанов на территории США. Компания распрощается с моделями Fusion, Focus, Fiesta и Taurus, чтобы удвоить производство грузовых автомобилей и внедорожников. Тем не менее, в планы компании не входит сокращение выпуска легендарного спортивного автомобиля Ford Mustang , а вместо привычного Focus теперь будут производить новый кроссовер с таким же названием.

«Руководство Ford осознало, что компания не может отвечать всем ожиданиям сразу. Учитывая текущую обстановку на рынке, это нормально, — заявила исполнительный директор по вопросам анализа автомобилестроительной промышленности компании Edmunds Джессика Колдуэлл. — Ключ к успеху заключается в следующем: нужно сосредоточить силы на производстве автомобилей, пользующихся наибольшим спросом и успехом у покупателей. В Ford Motor сделали ставку на производство грузовых автомобилей и внедорожников — именно это, возможно, компании и нужно».

Представители компаний Большой детройтской тройки (GM, Ford и Chrysler) заявляют, что всего лишь следуют предпочтениям потребителей, которым больше нравятся внедорожники и кроссоверы. Компании опираются на свои сильные стороны: ни один американский автопроизводитель не занимает ведущее место на рынке пассажирских автомобилей, поэтому они вполне могут сконцентрироваться на производстве тех автомобилей, которые пользуются наибольшим спросом и приносят больше прибыли.

Honda и Уход Большой детройтской тройки с рынка производства седанов — это отличные новости для оставшихся на нем иностранных компаний. В первую очередь это касается японских Toyota Nissan , а также южнокорейского автопроизводителя Hyundai , которому особенно тяжело приходилось на рынке в США из-за недостаточно быстрого производства внедорожников. Благодаря снижению конкуренции азиатские фирмы, скорее всего, смогут повысить цены и получить больше прибыли с традиционного производства легковых автомобилей.

По мнению Джессики Колдуэлл из Edmunds, оставшимся на рынке легковых автомобилей иностранным компаниям не будет совсем легко: «Подготавливается почва для самой настоящей битвы между оставшимися на этом рынке автопроизводителями. Кроме того, нужно учитывать, что внедорожники, на рынке производства которых конкуренции как таковой не будет, продолжат наводнять рынок и будут представлять конкуренцию средним и малым легковым автомобилям».

Действительно, рынок седанов сокращается. Но он все еще представляет собой большую отрасль автомобилестроительной промышленности, и ни одна из вышеперечисленных зарубежных компаний не прекращает производство своих автомобилей. Напротив, японская компания Toyota строит новый завод для производства седанов Corolla в штате Алабама.

Несмотря на то, что в прошлом году рынок легковых автомобилей в США упал на 10,9%, американцы пока еше в достаточно большом объеме покупают седаны японского производства. В 2017 году компания Toyota, например, продала 387 081 автомобилей Camry. Объем продаж этого седана упал лишь на 0,4% по сравнению с 2016 годом. Продажи еще одного японского седана Honda Accord по сравнению с позапрошлым годом упали на 6,5% — в 2017 году компания Honda продала 322 655 автомобилей этой модели. Это частично связано с тем, что в 2018 году Honda планирует выпустить новое, уже десятое поколение этого седана. В то же время продажи Honda Civic выросли на 2,8% до 377 286 автомобилей.

«Мы стали свидетелями того, как Toyota и Honda относительно неплохо справились с продажами легковых автомобилей, когда внимание покупателей на рынке перешло к внедорожникам», — заявила Мишель Кребс , старший аналитик американского конгломерата Cox Automotive, к дочерним компаниям которого относятся сервисы по продаже и покупке автомобилей AutoTrader и Kelley Blue Book. — Кажется, что Toyota и Honda — это основные бренды, машины которых охотно покупают. Я считаю, что люди продолжат покупать их».

В то же время представители General Motors заявляют, что компания не планирует полностью уступать конкурентам свою долю на рынке легковых автомобилей. Компания объявила о том, что чистый доход General Motors в первом квартале 2018 года упал на 59%. Главный исполнительный директор GM Мэри Барра пояснила, что автомобильные платформы, которые компания создала в 2015 и 2016 годах на основе Chevrolet Cruze и Chevrolet Malibu , не нуждаются в дальнейших инвестициях. По ее словам, машины скорее нуждаются в добавлении новых функций и изменении внешнего вида. «Вот увидите, мы будем очень активно продавать и седаны. На рынке легковых автомобилей есть еще множество возможностей», — заявила Мэри Барра.

За пределами США General Motors точно не намереваются сокращать производство. В конце 2019 года General Motors запустит на мировых рынках, в частности в Китае и в Южной Америке, первую линейку из 2 млн новых малогабаритных легковых автомобилей. По словам представителей компании, этот запуск принесет GM большую прибыль.

Перевод Полины Шеноевой