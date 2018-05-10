В Волжском в столкновении иномарок пострадало двое детей и женщина

Внедорожник Mercedes-Benz столкнулся с «Жигулями», буксировавшими « Ладу » в Волжском 9 мая. В результате ДТП пострадали женщина и дети в возрасте 8 и 10 лет.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла в тот момент, когда 27-летний водитель «Жигулей» ехал с подъёма с острова Зелёного на дорогу «Волгоград-Волжский». Напротив фонаря при повороте налево он врезался в иномарку, за рулем которой сидел 48-летний мужчина.

В результате ДТП получили травмы водитель «Лады» и пассажиры иномарки — 8-летняя девочка, 10-летний мальчик и 40-летняя женщина. Все они были госпитализированы.