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Барсеточники придумали новый способ краж у водителей
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Барсеточники придумали новый способ краж у водителей 

News.ru 2 часа назад
В Москве борсеточники придумали новый метод, с помощью которого они крадут сумки из салонов автомобилей. Отмечается, что преступники уже испробовали новый способ на территории города в пределах Садового кольца. Об этом сообщает «Фонтанка».
Теперь злоумышленники подъезжают к машинам, за рулём которых находятся женщины, и бросают в открытое окно крысу. Водитель начинает паниковать и выскакивает из автомобиля. Затем злоумышленник подходит к испуганной девушке, чтобы успокоить её. В то же время его сообщник направляется к машине с другой стороны и забирает сумку.
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