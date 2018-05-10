Барсеточники придумали новый способ краж у водителей

В Москве борсеточники придумали новый метод, с помощью которого они крадут сумки из салонов автомобилей. Отмечается, что преступники уже испробовали новый способ на территории города в пределах Садового кольца. Об этом сообщает «Фонтанка».

Теперь злоумышленники подъезжают к машинам, за рулём которых находятся женщины, и бросают в открытое окно крысу. Водитель начинает паниковать и выскакивает из автомобиля. Затем злоумышленник подходит к испуганной девушке, чтобы успокоить её. В то же время его сообщник направляется к машине с другой стороны и забирает сумку.