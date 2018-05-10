Под Тюменью в ДТП погиб 18-летний юноша без прав, севший за руль чужого Geely

Авария с летальным исходом произошла вчера, 9 мая, на на 35-м километре автодороги Тюмень — Каменка. В 14:15 здесь съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Geely . За рулем иномарки находился 18-летний молодой человек, не имеющий водительского удостоверения.

— По предварительным данным, водитель не смог выбрать безопасную скорость. От полученных травм он скончался, — рассказала 72.ru Анжела Борисова , начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.

Водитель не смог выбрать безопасную скорость

Ранее погибший молодой человек 1999 года рождения был судим за угон автомобиля, но каким образом он оказался за рулем чужой машины в этот раз, пока неизвестно. В ГИБДД уточнили, что заявление об угоне автомобиля Geely пока не поступало. Полицейские выяснили, что владелец этой машины лишен водительских прав. В день трагедии он вместе с погибшим распивал спиртное.