Кубанец угнал машину ради поездки в магазин, починил её и хотел вернуть хозяину, но не успел

Краснодар. 10 мая — Новая Кубань. В дежурную часть Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району обратился житель Краснодара. Мужчина заявил, что у него угнали машину. При этом его автомобиль находился в пользовании сына, а молодой человек уехал на дачу в хуторе Бейсуг. Вечером он припарковал машину, а утром её уже не было на месте.

Всем дежурным нарядам полиции была передана ориентировка на розыск.

Автомобиль задержали на одной из дорог Приморско-Ахтарского района. За рулем находился 36-летний местный житель. У него имеется судимость.

Доставленный в отдел полиции рассказал всю хронологию событий.

Мужчине захотелось съездить в магазин. Было поздно, в хуторе все торговые точки уже были закрыты, поэтому необходимо было ехать в соседний район.

Для этого гражданин угнал чужую машину. На обратном пути автомобиль заглох. Мужчине пришлось переночевать в Брюховецком районе. Утром он починил автомобиль и планировал вернуть на место парковки, чтобы хозяин ничего не узнал. Однако не успел.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».