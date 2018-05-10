Эксперты назвали самые популярные новые автомобили в мире в I квартале 

Аналитики назвали самые продаваемые модели новых автомобилей в январе—марте 2018 года на мировом рынке.
Рейтинг возглавила Toyota Corolla с продажами на уровне 304,3 тыс. штук, что на 2,1% превышает аналогичный показатель 2017 года, также в лидерах оказались Ford F-серии (248,1 тыс. штук и рост на 1,3%) и Volkswagen Golf (228,8 тыс. штук, +5,9%), следует из сообщения издания Focus2Move.
В первую десятку самых продаваемых моделей новых автомобилей входит Honda Civic (198,5 тыс. штук), Toyota RAV4 (198 тыс. штук), Volkswagen Tiguan (194,4 тыс. штук).
Среди моделей мирового рейтинга Топ-10 — Volkswagen Polo (178,8 тыс. штук), Toyota Camry (167,4 тыс. штук), Honda CR-V (158,8 тыс. штук) и Chevrolet Silverando (150,7 тыс. штук).
Эксперты зафиксировали резкий рост продаж моделей Bajoun 510, Jeep Compass, Jeep Wrangler, Volkswagen Magotan и Peugeot 3008.
Продажи легковых автомобилей в мире растут с 2009 году в пределах 2—3% в год. За последние пять лет продажи в мире выросли с 80 млн до 94 млн единиц. В 2018 году ожидается рост продаж до 98 млн легковых автомобилей, а в следующем году — до более 100 млн штук, отмечает Focus2Move.