Эксперты назвали самые популярные новые автомобили в мире в I квартале

Аналитики назвали самые продаваемые модели новых автомобилей в январе—марте 2018 года на мировом рынке.

Рейтинг возглавила Toyota Corolla с продажами на уровне 304,3 тыс. штук, что на 2,1% превышает аналогичный показатель 2017 года, также в лидерах оказались Ford F-серии (248,1 тыс. штук и рост на 1,3%) и Volkswagen Golf (228,8 тыс. штук, +5,9%), следует из сообщения издания Focus2Move.

Продажи легковых автомобилей в мире растут с 2009 году в пределах 2—3% в год. За последние пять лет продажи в мире выросли с 80 млн до 94 млн единиц. В 2018 году ожидается рост продаж до 98 млн легковых автомобилей, а в следующем году — до более 100 млн штук, отмечает Focus2Move.