Сотрудники ГИБДД проверят, как кемеровчане перевозят детей

В Кемерове пройдет проверка водителей по перевозке несовершеннолетних пассажиров.

Как сообщает отдел пропаганды БДД Кемеровской ГИБДД , такие меры обусловлены безответственным отношением взрослых к перевозкам детей-пассажиров. Экипажи будут проверять автомобили вблизи образовательных учреждений города, детских садов, школ, а также возле медицинских учреждений.

В ГИБДД напоминают, что детей в возрасте до 7 лет запрещено перевозить на заднем сиденье автомобиля без автокресла. За нарушения ПДД предусмотрен штраф в размере 3 000 рублей.