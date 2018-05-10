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Сотрудники ГИБДД проверят, как кемеровчане перевозят детей
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Сотрудники ГИБДД проверят, как кемеровчане перевозят детей 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемерове пройдет проверка водителей по перевозке несовершеннолетних пассажиров.
Как сообщает отдел пропаганды БДД Кемеровской ГИБДД, такие меры обусловлены безответственным отношением взрослых к перевозкам детей-пассажиров. Экипажи будут проверять автомобили вблизи образовательных учреждений города, детских садов, школ, а также возле медицинских учреждений.
В ГИБДД напоминают, что детей в возрасте до 7 лет запрещено перевозить на заднем сиденье автомобиля без автокресла. За нарушения ПДД предусмотрен штраф в размере 3 000 рублей.
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