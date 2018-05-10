На мировом рынке Audi продала более 160 тыс. машин

На мировом рынке Audi продала более 160 тыс. машин В прошлом месяце компания Audi продала на мировом рынке 160 900 своих автомобилей. Рост показателей реализации составил в годовом выражении 3,1%. За первые четыре месяца этого года во всем мире было продано 624 650 новых «Ауди», что на 8% больше, чем годом ранее.

В Европе покупатели приобрели в апреле 72 550 машин Audi (-4,1%). В США было продано 19 014 таких автомобилей (+2%), а в Китае — 52 411 авто (+13,5%). За январь-апрель продажи Audi на европейском рынке снизились на 4,6% до 288 550 ед. В то же время в США немецкий автопроизводитель нарастил продажи на 7,5% и реализовал 69 156 авто. Прирост продаж Audi на китайском авторынке за четыре месяца 2018 года составил 33,5%, показатели реализации выросли до 206 681 ед. авто.

В России дилеры Audi продали в апреле 1515 автомобилей, сообщает «Автостат Инфо» со ссылкой на данные АЕБ. Это на 7% ниже уровня продаж за апрель прошлого года — 1630 ед. С января по апрель 2018 года в стране было продано 4813 автомобилей немецкой марки, на 8,2% меньше, чем годом ранее (5245 ед. авто).