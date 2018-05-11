Российский авторынок занимает пятое место в Европе по итогам апреля

Апрель завершился для российского авторынка положительно, он вышел на пятое место Европейских лидеров.

Первое место заняла Германия с продажами в 314055 автомобилей (+8%), второе-Франция с цифрой в 187396 (+9%), тройку лидеров завершает Италия, 171379 реализованных машин (+6,5%). Четвертое место досталось Великобритании— 167911 (+10,4%).

Россия заняла пятое место с продажами в 141 тысячу, что является довольно не плохим результатом, и говорит о том, что российский рынок постепенно набирает позиции и входит в ТОР-5 европейских автомобильных рынков. Посмотрим, какими итогами будут нас радовать эксперты по завершении второго квартала.