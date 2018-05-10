Лишенный прав водитель опрокинул иномарку в кювет 9 мая в Балахне

Иномарка вылетела в кювет 9 мая в Балахне. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло после полуночи 9 мая на улице Чкалова, Лишенный водительских прав мужчина 1988 г.р., управляя автомобилем «Черри», совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП пострадала находившаяся в машине женщина 1988 г.р. Она госпитализирована с сотрясением головного мозга, ушибом туловища и ног.

Сообщается также, что от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель без прав опрокинул автомобиль в кювет в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.