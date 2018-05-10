Ещё
Лишенный прав водитель опрокинул иномарку в кювет 9 мая в Балахне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лишенный прав водитель опрокинул иномарку в кювет 9 мая в Балахне 

Newsroom24 48 минут назад
Фото: Newsroom24
Иномарка вылетела в кювет 9 мая в Балахне. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло после полуночи 9 мая на улице Чкалова, Лишенный водительских прав мужчина 1988 г.р., управляя автомобилем «Черри», совершил опрокидывание в кювет.
В результате ДТП пострадала находившаяся в машине женщина 1988 г.р. Она госпитализирована с сотрясением головного мозга, ушибом туловища и ног.
Сообщается также, что от прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель без прав опрокинул автомобиль в кювет в Краснооктябрьском районе Нижегородской области.
Newsroom24: последние новости
Мотоциклист вылетел в кювет в Ардатовском районе Мотоциклистов-нарушителей ловят сотрудники ГИБДД в Нижегородской области Около 300 пьяных водителей задержаны за майские праздники в Нижегородской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина2
Toyota Fortuner: «Камри» на раме?
Какие требования ГИБДД можно не выполнять6
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД178
Wrangler 2018 получит экономичный двигатель
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение