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В Самаре 14-летняя девочка на квадроцикле сбила женщину у озера
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В Самаре 14-летняя девочка на квадроцикле сбила женщину у озера 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, которое устроил подросток.
Авария произошла вечером в среду, 9 мая. По данным ГИБДД, 14-летняя девочка каталась на квадроцикле Polaris по грунтовой дороге вдоль озера Дубовый Ерик, со стороны улицы Казачьей в направлении Новоусадебной, и сбила 29-летнюю женщину. Пострадавшей оказали медицинскую помощь. После этого ее отпустили домой.
— Конечно, у девочки не было прав. К тому же квадроцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. Экспертиза показала, что подросток управляла машиной, будучи в трезвом состоянии, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
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