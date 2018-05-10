В Самаре 14-летняя девочка на квадроцикле сбила женщину у озера

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, которое устроил подросток.

Авария произошла вечером в среду, 9 мая. По данным ГИБДД, 14-летняя девочка каталась на квадроцикле Polaris по грунтовой дороге вдоль озера Дубовый Ерик, со стороны улицы Казачьей в направлении Новоусадебной, и сбила 29-летнюю женщину. Пострадавшей оказали медицинскую помощь. После этого ее отпустили домой.