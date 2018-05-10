Ещё
В аварии в Дударева пострадал четырехлетний мальчик
Далее:
Читайте также:
Ещё

В аварии в Дударева пострадал четырехлетний мальчик 

72.ru 39 минут назад
Фото: 72.ru
Накануне вечером, 9 мая, в деревне Дударева, которая находится под Тюменью, произошла серьезная авария. У дома №7 в Академическом проезде в 21:10 столкнулись Toyota и Renault. Помощь врачей понадобилась не только одному из водителей, но и его четырехлетнему сыну. Ребенок, находившийся в специальном удерживающем детском кресле на переднем сидении автомобиля Renault, в результате ДТП получил перелом бедра и ушиб лица. Его отец — мужчина 1975 года рождения — пострадал еще сильнее. У водителя диагностировали черепно-мозговую травму, перелом бедра, травму живота и ссадины.
— Один из автомобилей выехал на встречную полосу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сейчас выясняются, — прокомментировала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.
72.ru: последние новости
Сотрудники ГИБДД нашли водителя, сбившего насмерь пешехода на трассе Тюмень—Ханты-Мансийск Под Тюменью в ДТП погиб 18-летний юноша без прав, севший за руль чужого Geely Ночью на Щербакова мотоциклист попал в аварию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина2
Toyota Fortuner: «Камри» на раме?
Какие требования ГИБДД можно не выполнять6
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД178
Wrangler 2018 получит экономичный двигатель
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
00:10
Мара Багдасарян подала в суд на ГИБДД
Автоновости Криминал
09:59
Как покупатель преобразил свою Honda Civic
Автоновости
01:32
«Крузак», который забыли на 6 лет
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение