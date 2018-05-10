В аварии в Дударева пострадал четырехлетний мальчик 

Накануне вечером, 9 мая, в деревне Дударева, которая находится под Тюменью, произошла серьезная авария. У дома №7 в Академическом проезде в 21:10 столкнулись Toyota и Renault. Помощь врачей понадобилась не только одному из водителей, но и его четырехлетнему сыну. Ребенок, находившийся в специальном удерживающем детском кресле на переднем сидении автомобиля Renault, в результате ДТП получил перелом бедра и ушиб лица. Его отец — мужчина 1975 года рождения — пострадал еще сильнее. У водителя диагностировали черепно-мозговую травму, перелом бедра, травму живота и ссадины.
— Один из автомобилей выехал на встречную полосу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сейчас выясняются, — прокомментировала 72.ru Анжела Борисова, начальник отделения пропаганды ГИБДД Тюменской области.