Под Ярославлем Ford протаранил «пятнашку»: погиб водитель 

В Ярославском районе в деревне Петелино автомобиль Ford, за рулём которого был 30-летний мужчина, въехал в ВАЗ-2115. Авария произошла 9 мая в 8 вечера.
Обе машины ехали без пассажиров.
Ford остался практически без капота, удар пришёлся ВАЗу в водительскую сторону, отечественный автомобиль смяло так, что на нем не осталось живого места.
— В результате ДТП 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 получил смертельную травму, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Ford остался без капота
Госавтоинспекция проводит проверку.
8 мая в Ярославской области вечером сбили велосипедиста. Мужчина скончался в реанимации.