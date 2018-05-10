Под Ярославлем Ford протаранил «пятнашку»: погиб водитель

В Ярославском районе в деревне Петелино автомобиль Ford, за рулём которого был 30-летний мужчина, въехал в ВАЗ-2115. Авария произошла 9 мая в 8 вечера.

Обе машины ехали без пассажиров.

Ford остался практически без капота, удар пришёлся ВАЗу в водительскую сторону, отечественный автомобиль смяло так, что на нем не осталось живого места.

На месте аварии работали сотрудники МЧС ГИБДД , бригада скорой помощи.

— В результате ДТП 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 получил смертельную травму, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Ford остался без капота

Госавтоинспекция проводит проверку.

8 мая в Ярославской области вечером сбили велосипедиста. Мужчина скончался в реанимации.