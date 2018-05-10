В Ростове на светофоре избили и ограбили водителя автомобиля

Ростовские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на водителя автомобиля. Как стало известно, инцидент произошёл во время остановки его машины у светофора. Потерпевший обратился в отдел полиции Октябрьского района Ростова-на-Дону. Он сообщил, что на светофоре из соседнего автомобиля к нему обратился другой водитель и попросил сигарету. После отказа между ними завязалась ссора. Пассажир и водитель соседней машины вытолкнули мужчину из салона и избили его. Затем, пригрозив пневматическим пистолетом, нападавшие забрали сотовый телефон и около шести тысяч рублей, и уехали с места происшествия на своём автомобиле. Мобильный злоумышленники выбросили по дороге из окна, а похищенные деньги потратили. Нападавшими оказались 26-летний и 19-летний жители Ростов. У одного из них уже имелась судимость за грабёж. Сейчас в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Разбой».