В Самаре на дублере Антонова-Овсеенко такси угодило в яму

В четверг, 10 мая, на дублере улицы Антонова-Овсеенко рядом с пересечением с Карбышева произошло небольшое дорожное происшествие. Как сообщают очевидцы в соцсетях, автомобиль такси передним колесом провалился в яму. Автомобилисты пишут, что отверстие в асфальте здесь образовалось некоторое время назад.

— Не повезло мужику. Теперь эвакуатор, наверное, вызывать придется, — сочувствуют водителю такси самарцы.

Это для Самары весьма распространенное явление, причем, в любое время года. Один из последних случаев самарцы зафиксировали на фото в начале апреля на Олимпийской. Здесь обоими колесами в яму, залитую водой, попала фура.