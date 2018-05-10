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В Самаре на дублере Антонова-Овсеенко такси угодило в яму
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В Самаре на дублере Антонова-Овсеенко такси угодило в яму 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В четверг, 10 мая, на дублере улицы Антонова-Овсеенко рядом с пересечением с Карбышева произошло небольшое дорожное происшествие. Как сообщают очевидцы в соцсетях, автомобиль такси передним колесом провалился в яму. Автомобилисты пишут, что отверстие в асфальте здесь образовалось некоторое время назад.
— Не повезло мужику. Теперь эвакуатор, наверное, вызывать придется, — сочувствуют водителю такси самарцы.
Это для Самары весьма распространенное явление, причем, в любое время года. Один из последних случаев самарцы зафиксировали на фото в начале апреля на Олимпийской. Здесь обоими колесами в яму, залитую водой, попала фура.
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