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В Лесосибирске задержали пьяную женщину с ребенком в машине
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В Лесосибирске задержали пьяную женщину с ребенком в машине 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Автомобиль нарушительницы был замечен инспекторами в ночное время. Женщина даже устроила гонки с полицией, чтобы избежать ответственности. Однако после продолжительного преследования была задержана.
«Было очевидно, что водитель находится в нетрезвом виде. Это подтвердил и алкотестера. Результаты проверки показали наличие этилового спирта в выдыхаемом ею воздухе — 1,02 мг/л. Кроме того, все это время она перевозила на заднем пассажирском сидении 9-летнюю дочь, непристегнутую ремнем безопасности», — отметили в ГИБДД.
Автомобиль был помещен на специализированную автостоянку. В отношении нарушительницы составлены административные материалы за нарушение правил перевозки детей и управление автомобилем в нетрезвом состоянии, а также невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства. Теперь любительнице пьяной езды грозит административный арест на срок до 15 суток или штраф в размере 30 тыс. рублей.
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