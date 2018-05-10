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Пьяная жительница Домодедово спровоцировала ДТП с пятью машинами
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Пьяная жительница Домодедово спровоцировала ДТП с пятью машинами 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пьяная жительница Домодедово на Mitsubishi спровоцировала ДТП с участием пяти машин в Подмосковье, в результате чего пострадали три человека, среди которых несовершеннолетний ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
По данным полиции, инцидент произошел 9 мая в 14.25 на 43 километре Каширского шоссе.
"Водитель — 34-летняя жительница городского округа Домодедово — в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной Mitsubishi Eclipse, совершила столкновение с автомобилем Skoda Octavia, движущимся в попутном направлении. После чего Skoda Octavia столкнулась с транспортным средством Nissan Juke, которое от удара выехало на полосу встречного движения, где произошло столкновение еще с тремя иномарками", — сказал собеседник агентства.
Как сообщили в пресс-службе, в результате ДТП пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир автомобиля Skoda Octavia, а также пассажир Volkswagen Polo. Ребенок попал в московскую больницу.
Против женщины-водителя возбудили административное расследование по статье 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения). Санкция статьи влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до 2 лет.
"В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка на установление тяжести вреда здоровью несовершеннолетнего гражданина, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", — добавили в главке.
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