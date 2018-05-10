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Наказали рублем: ростовская полиция оштрафовала девушку, припарковавшую машину на тротуаре
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Наказали рублем: ростовская полиция оштрафовала девушку, припарковавшую машину на тротуаре 

161.ru 58 минут назад
Фото: 161.ru
Полицейские установили личность водителя иномарки, нарушившей правила парковки. 23-летняя девушка, прописанная в Волгодонске, в минувшие выходные решила провести время в парке на левом берегу Дона. Белый BMW, стоимость которого примерно полтора миллиона рублей, она припарковала на тротуаре.
Прохожие, которых возмутила эта ситуация, сфотографировали автомобиль и выложили снимок в соцсеть, сопроводив его гневным комментарием. Сотрудники полиции быстро нашли нарушительницу ПДД.
— За стоянку автомобиля на тротуаре водителю выписали штраф в сумме одна тысяча рублей, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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