Наказали рублем: ростовская полиция оштрафовала девушку, припарковавшую машину на тротуаре

Полицейские установили личность водителя иномарки, нарушившей правила парковки. 23-летняя девушка, прописанная в Волгодонске, в минувшие выходные решила провести время в парке на левом берегу Дона. Белый BMW , стоимость которого примерно полтора миллиона рублей, она припарковала на тротуаре.

Прохожие, которых возмутила эта ситуация, сфотографировали автомобиль и выложили снимок в соцсеть, сопроводив его гневным комментарием. Сотрудники полиции быстро нашли нарушительницу ПДД.