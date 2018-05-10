Водитель спровоцировал серьезное ДТП, уходя от погони в Иркутской области. Видео

Регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия с участием трех транспортных средств, произошедшего утром в четверг, 10 мая, в районе поселка Железнодорожный, расположенного в Усольском районе Иркутской области.

По данным пресс-службы регионального УМВД РФ, водитель автомобиля Toyota , двигавшийся по улице, увидел экипаж ДПС и внезапно решил скрыться. Своими действиями он привлек внимание полицейских, начавших преследование.

Через некоторое время, выбравшись на трассу, нарушитель столкнулся с автомобилем ГИБДД, пытавшимся обогнать его по встречной полосе. В результате служебное авто практически лоб в лоб столкнулось с машиной, водитель которой уже съехал на обочину, чтобы разминуться со стражами порядка.

Протараненная машина слетела в кювет и опрокинулась. Преследуемая машина тоже оказалась за пределами проезжей части в перевернутом состоянии.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали четыре человека — два инспектора ДПС и оба водителя легковушек.

Сообщается, что мужчина, преследовавшийся полицейскими, является постоянным нарушителем ПДД — за последний год на его счету около 40 штрафов за несоблюдение правил.