Шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками в КБР

Пятеро взрослых и маленький ребёнок пострадали в ДТП на ФАД «Кавказ», сообщили STAV.AIF.RU в МВД по КБР.

Авария произошла в два часа ночи 10 мая в Кабардино-Балкарии. Водитель Toyota выехал на встречную полосу, где врезался в Opel . В результате аварии пострадали оба водителя и их пассажиры, в том числе, маленький ребёнок.

Пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в больницу, угрозы их жизням нет. Полиция сообщает о том, что в одном из автомобилей находилась маленькая девочка. Она не получила травм, потому что находилась в детском автокресле.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП. Они узнали, что оба водителя были трезвыми, но автомобилист за рулём Toyota получил права лишь месяц назад.