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Шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками в КБР
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Шесть человек пострадали в ДТП с двумя иномарками в КБР 

АиФ Ставрополье 16 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пятеро взрослых и маленький ребёнок пострадали в ДТП на ФАД «Кавказ», сообщили STAV.AIF.RU в МВД по КБР.
Авария произошла в два часа ночи 10 мая в Кабардино-Балкарии. Водитель Toyota выехал на встречную полосу, где врезался в Opel. В результате аварии пострадали оба водителя и их пассажиры, в том числе, маленький ребёнок.
Пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в больницу, угрозы их жизням нет. Полиция сообщает о том, что в одном из автомобилей находилась маленькая девочка. Она не получила травм, потому что находилась в детском автокресле.
Полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП. Они узнали, что оба водителя были трезвыми, но автомобилист за рулём Toyota получил права лишь месяц назад.
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