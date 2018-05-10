В Котласе подвыпивший водитель скутера сбил женщину и задел две машины

Вечером 8 мая в Котласе произошло ДТП с участием скутера, двух автомобилей и одного пешехода.

Произошло всё на улице Ленина, недалеко от дома №67. Как рассказывают в областной службе ГИБДД , водитель Mercedes-Benz Viano , поворачивая налево, не уступил дорогу скутеру Honling Caper, который в тот момент обгонял его.

Скутерист, который, как выяснилось позже, был нетрезв, в результате этого наехал на стоящий недалеко автомобиль Suzuki CX4 и на женщину 31 года. Пострадавшая получила многочисленные ушибы, а скутерист — ушиб грудной клетки и ссадину плеча.

1 мая в Архангельске автобус протаранил остановку, задев при этом женщину.