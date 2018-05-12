Пьяная девушка устроила смертельное ДТП в Приморье

В автоаварии травмы различной степени тяжести получили пять человек, молодая пассажирка скончалась в больнице. Водительский стаж автолюбительницы, севшей за руль в состоянии опьянения, составил всего один год. Об этом сообщил сайт УМВД России по Приморскому краю.

34-летняя женщина за рулем Toyota Sprinter не справилась с управлением автомобиля и машина, улетев в кювет, перевернулась.

По данным ведомства, 42-летний мужчина и водитель другого авто находятся в реанимации. Также госпитализированы молодые мужчины (22 года и 19 лет) и 15-летний подросток.

Следователи установили, что пассажиры автомобиля на момент ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП назначено проведение ряда экспертиз. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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