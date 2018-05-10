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Черный BMW сбил ростовчанку на пешеходном переходе
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Черный BMW сбил ростовчанку на пешеходном переходе 

161.ru 59 минут назад
Фото: 161.ru
В Ростове-на-Дону сбили девушку в то время, как она переходила дорогу по «зебре». Видео произошедшего выложил в социальные сети один из очевидцев.
— На Театральном проспекте, 228а 9 мая около 16 часов прямо на пешеходном переходе водитель автомобиля BMW сбил девушку. Тут же из машины вылезли несколько мужиков, погрузили в салон и увезли неизвестно куда, — подписал ролик автор.
На видео заметно, что мужчины помогли пострадавшей сесть в авто и собрали ее вещи. Один из комментаторов предположил, что ростовчанку повезли в больницу.
В пресс-службе ГУВД не смогли предоставить оперативный комментарий.
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