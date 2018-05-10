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Житель Кубани угнал машину, чтобы съездить в магазин
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Житель Кубани угнал машину, чтобы съездить в магазин 

360tv.ru 39 минут назад
Фото: 360tv.ru
Мужчина угнал машину и поехал на ней в магазин. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Житель хутора Бейсуг в Приморско-Ахтарском районе сообщил в полицию об угоне. Он заявил, что ночью его машина, припаркованная у дома, пропала. Вскоре злоумышленника задержали.
36-летний угонщик признался, что украл машину, чтобы добраться до магазина, который находится соседнем районе. После совершения покупок мужчина хотел вернуться, но автомобиль заглох. Угонщику пришлось ночевать в Брюховецком районе. Утром он отремонтировал машину, но вернуть ее на место не успел.
В Краснодарском крае мужчина угнал машину, припаркованную рядом с кладбищем. На такой шаг угонщик пошел, чтобы доехать до дома.
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