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Volkswagen рассказал о новых технологиях
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Volkswagen рассказал о новых технологиях 

Car.ru 12 минут назад
Фото: Car.ru
Volkswagen их опробовал на Touareg, который стал третьим в семействе данных внедорожников.
Уже специалисты узнали о системе ночного видения, которой оборудовали люксовый Touareg третьего поколения. Однако дополнительные детали все равно появляются.
В частности стало известно о пневматической подвеске, управляемой электронной системой автомобиля. При достижении определенного уровня скорости (примерно 37 километров в час) начинается синхронное движение передних и задних колес, но в разном направлении.
Угол наклона по отношению к дороге минимальный, что повышает устойчивость и маневренность автомобиля как при движении, так и парковке. Но это еще не все новшества.
Есть еще помощник, позволяющий водителю легче удержать рулевое колесо в нужном направлении. Естественно, что контроль за пересечением полос также имеется в наличии.
Эксперты единодушно предполагают, что новое поколение Touareg в своем классе будет конкурировать с Audi Q7. Поживем, увидим.
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