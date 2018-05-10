Volkswagen рассказал о новых технологиях

Volkswagen их опробовал на Touareg, который стал третьим в семействе данных внедорожников.

Уже специалисты узнали о системе ночного видения, которой оборудовали люксовый Touareg третьего поколения. Однако дополнительные детали все равно появляются.

В частности стало известно о пневматической подвеске, управляемой электронной системой автомобиля. При достижении определенного уровня скорости (примерно 37 километров в час) начинается синхронное движение передних и задних колес, но в разном направлении.

Угол наклона по отношению к дороге минимальный, что повышает устойчивость и маневренность автомобиля как при движении, так и парковке. Но это еще не все новшества.

Есть еще помощник, позволяющий водителю легче удержать рулевое колесо в нужном направлении. Естественно, что контроль за пересечением полос также имеется в наличии.