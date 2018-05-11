Ещё
В ДТП под Гурьевском пострадали два водителя
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП под Гурьевском пострадали два водителя 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В ДТП под Гурьевском, которое произошло утром 11 мая, пострадали два водителя легковых автомобилей, сообщили в региональном управлении МВД.
Аварию спровоцировал 50-летний водитель «Фольксвагена», который не справился с управлением и врезался сначала — в придорожное дерево справа по ходу движения, а затем — в автомобиль на встречной полосе. После этого микроавтобус «лег» на бок. Чтобы вызволить водителя, спасателям пришлось постараться. Его, как и 57-летнего водителя «Нивы» доставили в больницу.
Как рассказал начальник ОМВ России по Гурьевскому району Максим Корнейчук, предварительно установлено, что от водителя исходил запах алкоголя. Проводится проверка.
АиФ: последние новости
Из-за разрушения моста закрыто движение на дороге Гурьевск-Каширское В Калининграде пенсионерка отдала мошеннику почти 2 млн, чтобы спасти сына В Калиниграде возбудили дело против рыбака, в чьей машине утонул приятель
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лимузин Путина показали изнутри29
«Кузов, коврики, без порогов»: Rolls-Royсe представил «дачника»23
ФСО объяснила загадку номеров на лимузине Путина6
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине50
Для чего нужны номера без триколора
Видео
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
00:13
Крыса вылезла на капот во время движения авто
Автоновости
00:51
Мажоры-хамы гоняли по парку на машине
Автоновости
02:38
Номера лимузина Путина нашлись на ржавой «Волге»
Автоновости Автоспорт
04:14
Lexus RC F показал свою скорость
Автоновости
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:11
Троллейбус протаранил столб в Москве
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение