В ДТП под Гурьевском пострадали два водителя

В ДТП под Гурьевском, которое произошло утром 11 мая, пострадали два водителя легковых автомобилей, сообщили в региональном управлении МВД Аварию спровоцировал 50-летний водитель « Фольксвагена », который не справился с управлением и врезался сначала — в придорожное дерево справа по ходу движения, а затем — в автомобиль на встречной полосе. После этого микроавтобус «лег» на бок. Чтобы вызволить водителя, спасателям пришлось постараться. Его, как и 57-летнего водителя «Нивы» доставили в больницу. Как рассказал начальник ОМВ России по Гурьевскому району Максим Корнейчук, предварительно установлено, что от водителя исходил запах алкоголя. Проводится проверка.