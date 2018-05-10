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Водитель УАЗа, ударивший полицейского и въехавший в служебный автомобиль, получил четыре года колонии
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Водитель УАЗа, ударивший полицейского и въехавший в служебный автомобиль, получил четыре года колонии 

Волга Ньюс 1 час назад
Как было установлено, 3 ноября 2017 г., около 22:00, на дороге Самара — Волгоград правоохранители остановили УАЗ-3163, за рулем которого был Геннадий Сухоруков. Мужчину подозревали в причастности к незаконному обороту наркотиков. Патрульный автомобиль перегородил дорогу УАЗу.
Намереваясь скрыться, задержанный нанес не менее двух ударов локтем сотруднику отряда спецназначения «Гром», стоявшему на подножке УАЗа. После этого он врезался в блокировавший проезд служебный автомобиль, из-за чего полицейский упал на землю.
Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы в колонии общего режима.
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