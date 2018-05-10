Машина российского гонщика сделала сальто на скорости 300 километров в час

Машина российского гонщика Матевоаса Исаакяна подлетела и перевернулась в воздухе на скорости около 300 километров в час во время гонки на выносливость «6 часов Спа» в Бельгии. Видеозапись появилась на YouTube-канале jolahiti.