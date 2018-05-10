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Машина российского гонщика сделала сальто на скорости 300 километров в час
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Машина российского гонщика сделала сальто на скорости 300 километров в час 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Машина российского гонщика Матевоаса Исаакяна подлетела и перевернулась в воздухе на скорости около 300 километров в час во время гонки на выносливость «6 часов Спа» в Бельгии. Видеозапись появилась на YouTube-канале jolahiti.
Автомобиль Исаакяна на повороте подняло в воздух, после чего он пролетел несколько десятков метров и врезался в ограждение. По словам водителя, он не получил серьезных травм. «Я отделался несколькими синяками, что после такой аварии я считаю огромной удачей», — заявил он f1news.ru.
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