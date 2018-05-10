Российский гонщик сделал сальто на скорости 300 километров в час 

Российский гонщик Матевоас Исаакян разогнал свой автомобиль до 300 километров в час во время гонки на выносливость «6 часов Спа» в Бельгии, сообщает "Советский спорт".
Во время заезда машина россиянина подлетела и перевернулась в воздухе, пролетела несколько десятков метров, после чего врезалась в ограждение.
При этом гонщик подчеркнул, что он отделался легкими ушибами.
"Я отделался несколькими синяками, что после такой аварии я считаю огромной удачей", — цитирует Исаакяна f1news.ru.
Ранее сообщалось, что российский гонщик не смог финишировать в гонке на выносливость.