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Российский гонщик сделал сальто на скорости 300 километров в час
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Российский гонщик сделал сальто на скорости 300 километров в час 

Газета.Ru 12 минут назад
Фото: Lenta.ru
Российский гонщик Матевоас Исаакян разогнал свой автомобиль до 300 километров в час во время гонки на выносливость «6 часов Спа» в Бельгии, сообщает "Советский спорт".
Во время заезда машина россиянина подлетела и перевернулась в воздухе, пролетела несколько десятков метров, после чего врезалась в ограждение.
При этом гонщик подчеркнул, что он отделался легкими ушибами.
"Я отделался несколькими синяками, что после такой аварии я считаю огромной удачей", — цитирует Исаакяна f1news.ru.
Ранее сообщалось, что российский гонщик не смог финишировать в гонке на выносливость.
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