Два человека погибли в Архангельской области при столкновении автобуса и «Лады»

АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. / ТАСС /. Два человека погибли в Устьянском районе Архангельской области при столкновении рейсового автобуса и автомобиля ВАЗ-21103. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

"Около 18:00 мск в Устьянском районе столкнулись рейсовый автобус и ВАЗ-21103. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу. В машине два человека погибли, в автобусе один пострадавший, он доставлен у Устьянскую районную больницу", — сказали в пресс-службе.

ДТП произошло на 80-м километре автодороги Вельск — Шангалы вблизи деревни Ион-Горка. В результате ДТП 33-летний водитель и 29-летний пассажир автомобиля отечественной легковушки от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи.