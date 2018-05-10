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Два человека погибли в Архангельской области при столкновении автобуса и «Лады»
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Два человека погибли в Архангельской области при столкновении автобуса и «Лады» 

ТАСС 1 час назад
АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. /ТАСС/. Два человека погибли в Устьянском районе Архангельской области при столкновении рейсового автобуса и автомобиля ВАЗ-21103. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
"Около 18:00 мск в Устьянском районе столкнулись рейсовый автобус и ВАЗ-21103. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу. В машине два человека погибли, в автобусе один пострадавший, он доставлен у Устьянскую районную больницу", — сказали в пресс-службе.
ДТП произошло на 80-м километре автодороги Вельск — Шангалы вблизи деревни Ион-Горка. В результате ДТП 33-летний водитель и 29-летний пассажир автомобиля отечественной легковушки от полученных травм скончались на месте до приезда скорой помощи.
В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками полиции. Проверяется информация о том, что водитель автомобиля ВАЗ перед тем, как сесть за руль, употреблял спиртные напитки.
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