Согласно исследованиям аналитического агентства «Автостат» в первом квартале 2018 года доля продаж легковых автомобилей с автоматической коробкой передач выросла, сообщает PRIMPRESS. Лидерами в этом сегменте стали KIA, Hyundai и Toyota.
Так, корейской компании KIA удалось реализовать на российском рынке 39,8 тысяч автомобилей с «автоматом», Hyundai продала 29 тысяч, а Toyota — 19,4 тысяч машин. Четвертую строчку занял европейский автомобиль Volkswagen — 14,7 тысяч. Замыкает пятерку лидеров японские машины марки Nissan — 11,9 тысяч.