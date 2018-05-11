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Самые популярные автомобили с «автоматом» в России — корейские
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Самые популярные автомобили с «автоматом» в России — корейские 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Согласно исследованиям аналитического агентства «Автостат» в первом квартале 2018 года доля продаж легковых автомобилей с автоматической коробкой передач выросла, сообщает PRIMPRESS. Лидерами в этом сегменте стали KIA, Hyundai и Toyota.
Так, корейской компании KIA удалось реализовать на российском рынке 39,8 тысяч автомобилей с «автоматом», Hyundai продала 29 тысяч, а Toyota — 19,4 тысяч машин. Четвертую строчку занял европейский автомобиль Volkswagen — 14,7 тысяч. Замыкает пятерку лидеров японские машины марки Nissan — 11,9 тысяч.
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