Два человека пострадали в ночной аварии в Октябрьском районе

Ночью 11 мая на пересечении улиц Кирова и Никитина в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Scion и Toyota Gaya — в результате аварии пострадали два человека.

Авария случилась около 00:05 недалеко от остановки «Никитина».

«Водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Gaya двигался по улице Никитина со стороны улицы Нижегородской в сторону улицы Ленинградской. У дома № 59А по улице Кирова совершил столкновение с автомобилем «Тойота Скион», под управлением водителя 1992 года рождения. Который двигался по Кирова со стороны Добролюбова в сторону улицы Грибоедова», — рассказал инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.

По словам Савченкова, в результате ДТП водителя Toyota Scion доставили в больницу с переломом лучевой кости, а его пассажирка получила ушиб мягких тканей головы.