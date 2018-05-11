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Два человека пострадали в ночной аварии в Октябрьском районе
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Два человека пострадали в ночной аварии в Октябрьском районе 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Ночью 11 мая на пересечении улиц Кирова и Никитина в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобили Toyota Scion и Toyota Gaya — в результате аварии пострадали два человека.
Авария случилась около 00:05 недалеко от остановки «Никитина».
«Водитель 1972 года рождения на автомобиле Toyota Gaya двигался по улице Никитина со стороны улицы Нижегородской в сторону улицы Ленинградской. У дома № 59А по улице Кирова совершил столкновение с автомобилем «Тойота Скион», под управлением водителя 1992 года рождения. Который двигался по Кирова со стороны Добролюбова в сторону улицы Грибоедова», — рассказал инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
По словам Савченкова, в результате ДТП водителя Toyota Scion доставили в больницу с переломом лучевой кости, а его пассажирка получила ушиб мягких тканей головы.
23 апреля на Советском шоссе в Новосибирском районе области столкнулись автомобили Toyota Ist и Toyota Corona — после ДТП водитель одной из машин скрылся с места происшествия, а девушке за рулём другой машины понадобилась медицинская помощь.
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