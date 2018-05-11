Полиция Челябинска начала рейд по пьяным водителям

Подразделения ГИБДД Челябинска приступили к проведению мероприятия под кодовым названием «Тоннель».

Оно направлено на выявление нетрезвых водителей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, операция проводится с целью исключения из дорожного потока автомобилистов с признаками алкогольного опьянения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с их участием.

«За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель лишается права управления на срок от 1,5 до 2 лет и получает штраф на 30 тысяч рублей. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность по статье 264 прим.1 УК РФ. Водитель может получить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», — напомнили в пресс-службе ГИБДД УМВД РФ по Челябинску.

В 2018 году в областном центре произошло 40 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб и 61 получил ранения. Сотрудники ГИБДД выявили более 1700 автомобилистов, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.