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Полиция Челябинска начала рейд по пьяным водителям
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Полиция Челябинска начала рейд по пьяным водителям 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Подразделения ГИБДД Челябинска приступили к проведению мероприятия под кодовым названием «Тоннель».
Оно направлено на выявление нетрезвых водителей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, операция проводится с целью исключения из дорожного потока автомобилистов с признаками алкогольного опьянения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с их участием.
«За управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, либо за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, водитель лишается права управления на срок от 1,5 до 2 лет и получает штраф на 30 тысяч рублей. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность по статье 264 прим.1 УК РФ. Водитель может получить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», — напомнили в пресс-службе ГИБДД УМВД РФ по Челябинску.
В 2018 году в областном центре произошло 40 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб и 61 получил ранения. Сотрудники ГИБДД выявили более 1700 автомобилистов, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.
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