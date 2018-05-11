Пассажир и водитель маршрутки пострадали в ДТП в Бердске: на месте работает скорая

Утром 11 мая в Бердске на пересечении улиц Рогачёва и Боровой столкнулись маршрутки № 17 и № 332.

Авария случилась около 11:00 на перекрёстке улиц.

«Как рассказал водитель 332-ой, он направлялся вдоль по Боровой на ремонт и пассажиров в его автомобиле не было. Сам не пострадал. Чего не скажешь о его визави. Водитель 17-ой маршрутки выехал с второстепенной Рогачёва на главную в результате чего произошло столкновение», — сообщает координатор группы «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте» Сергей Болдырев

По информации аваркомов, на месте работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи.

«Травмирован, как минимум, водитель 17-й маршрутки. На месте работали спасатели. В 17 маршрутке были пассажиры вероятнее всего. А 332 шла на ремонт без пассажиров», — сообщил Болдырев.

В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области информацию о столкновении подтвердили.

«По предварительной информации, авария произошла в 11:00. Водитель 1964 года рождения управлял автомобилем «Луидор». Он двигался по улице Рогачёва со стороны улицы Пролетарской с левым поворотом в сторону улицы Лунная. В ходе следования произошло столкновение с автомобилем ГАЗ под управлением водителя 1964 года рождения, следовавшим со стороны улицы Лунной в сторону улицы Павлова. На перекрёстке кто-то не уступил дорогу. В результате столкновения два человека обратились за помощью к врачам: это водитель одной из маршруток и пассажир», — пояснила корреспонденту НГС инспектор пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.