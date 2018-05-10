В США расследуют смертельное ДТП во Флориде с участием автомобиля Tesla

Национальный комитет США по вопросам безопасности транспорта (NTSB) заявил, что начинает расследовать аварию и возгорание автомобиля Model S производства Tesla Inc. ДТП, произошедшее во вторник вечером во Флориде, привело к гибели двух молодых людей. Это уже четвертое расследование, которое федеральные власти ведут в отношении автомобилей Tesla, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal

NTSB заявил в среду, что его очередное расследование в первую очередь касается экстренного реагировании на пожар, возникший в результате возгорания литий-ионной батареи электромобиля. На данный момент комитет предполагает, что расследование не будет касаться системы помощи водителю Autopilot.

Седан Model S 2014 года выпуска съехал с проезжей части, врезался в бетонную стену и загорелся, сообщила местная полиция. Водитель и находившийся на переднем сиденье пассажир погибли. Третий пассажир был извлечен из машины и доставлен в больницу.

Tesla заявила, что сотрудничает с местными властями. Компания указала, что столкновения на высокой скорости могут приводить к пожару «независимо от типа автомобиля».

"Мы пока не смогли получить записи из этого автомобиля, но все, что мы видели до сих пор, указывает на столкновение на очень высокой скорости и на то, что Autopilot ни при чем", — указал представитель Tesla в заявлении.

NTSB не имеет регуляторных полномочий, но влияет на вопросы транспортной безопасности. Он также расследует три другие аварии автомобилей Tesla, включая смертельное ДТП 23 марта, вызвавшее вопросы насчет безопасности Autopilot.

Кроме того, NTSB расследует возгорание батареи в автомобиле Model X, врезавшемся в гараж дома в Лейк-Форесте (Калифорния) в августе 2017 года. Еще одной аварией стало столкновение Model S с пожарной машиной вблизи Калвер-Сити (Калифорния) в январе. Местная служба пожарной охраны заявила, что, по словам водителя, Autopilot во время январского инцидента был включен.