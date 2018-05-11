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В Казани разыскивают мужчину, который надругался над девочкой в лифте
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В Казани разыскивают мужчину, который надругался над девочкой в лифте 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Следователи разыскивают мужчину, который совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
Инцидент произошел 8 мая в одном из домов по ул. Серова. По предварительным данным, школьница возвращалась из школы домой. Зайдя в подъезд, она вызвала лифт. Когда он приехал, следом за девочкой в кабину забежал мужчина, который совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия. Девочка закричала, после чего мужчина убежал.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ. Следователи изъяли фото и видео, на которых предположительно запечатлено лицо злоумышленника.
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