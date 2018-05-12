В Казани задержали подозреваемого в нападении на школьницу в лифте

В Казани задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении 13-летней девочки.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 8 мая в кабине лифта одного из домов по улице Серова в Казани неустановленный мужчина совершил развратные действия в отношении 13-летней школьницы, после чего скрылся.

Следователи установили, что к преступлению может быть причастен 29-летний местный житель. Он попал на записи камер видеонаблюдения. После того, как фото опубликовали в СМИ, подозреваемый сам обратился в следственный отдел по Московскому району Казани.