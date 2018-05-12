В Казани задержали подозреваемого в нападении на школьницу в лифте 

В Казани задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении 13-летней девочки.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 8 мая в кабине лифта одного из домов по улице Серова в Казани неустановленный мужчина совершил развратные действия в отношении 13-летней школьницы, после чего скрылся.
Следователи установили, что к преступлению может быть причастен 29-летний местный житель. Он попал на записи камер видеонаблюдения. После того, как фото опубликовали в СМИ, подозреваемый сам обратился в следственный отдел по Московскому району Казани.
«Во время процедуры опознания потерпевшая указала на него, как на лицо, совершившее в отношении неё развратные действия. Сейчас ведётся допрос подозреваемого. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», — рассказали в СУ СКР по республике Татарстан.