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В Казани задержали подозреваемого в нападении на школьницу в лифте
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В Казани задержали подозреваемого в нападении на школьницу в лифте 

АиФ Казань 3 часа назад
Фото: АиФ Казань
В Казани задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении 13-летней девочки.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 8 мая в кабине лифта одного из домов по улице Серова в Казани неустановленный мужчина совершил развратные действия в отношении 13-летней школьницы, после чего скрылся.
Следователи установили, что к преступлению может быть причастен 29-летний местный житель. Он попал на записи камер видеонаблюдения. После того, как фото опубликовали в СМИ, подозреваемый сам обратился в следственный отдел по Московскому району Казани.
«Во время процедуры опознания потерпевшая указала на него, как на лицо, совершившее в отношении неё развратные действия. Сейчас ведётся допрос подозреваемого. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», — рассказали в СУ СКР по республике Татарстан.
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