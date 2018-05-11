Ford разрабатывает концепцию автомобиля нового поколения

Однако представители Ford уверяют, что работа над собственным изобретением еще не закончена.

Многие специалисты отмечают, что в ближайшее десятилетие очевидны кардинальные изменения модельного ряда Ford. Практически 90 процентов новинок на американском рынке будет припадать на внедорожники и пикапы.

Еще некоторое время США сохраниться линейка из традиционных легковых Focus. Выпуск Fiesta и Taurus планируют прекратить в ближайшем будущем.

Автомобильный ряд Ford в сегменте SUV составят представители от Mustang и Focus Active. Например, Mustang представит свой кроссовер Mach 1 на электрической тяге, модель Bronco, а также меньший автомобиль аналогичного класса.

Менеджеры Ford настаивают на том, что делают автомобиль исключительно в соответствии с потребностями американского пользователя. Однако эта затея пока не приносит должного результата.

Отмечается, что в автомобильном гиганте думают над полностью современным автомобилем. И он вскоре появится.