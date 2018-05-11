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Ford разрабатывает концепцию автомобиля нового поколения
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Ford разрабатывает концепцию автомобиля нового поколения 

Car.ru 56 минут назад
Фото: Car.ru
Однако представители Ford уверяют, что работа над собственным изобретением еще не закончена.
Многие специалисты отмечают, что в ближайшее десятилетие очевидны кардинальные изменения модельного ряда Ford. Практически 90 процентов новинок на американском рынке будет припадать на внедорожники и пикапы.
Еще некоторое время США сохраниться линейка из традиционных легковых Focus. Выпуск Fiesta и Taurus планируют прекратить в ближайшем будущем.
Автомобильный ряд Ford в сегменте SUV составят представители от Mustang и Focus Active. Например, Mustang представит свой кроссовер Mach 1 на электрической тяге, модель Bronco, а также меньший автомобиль аналогичного класса.
Менеджеры Ford настаивают на том, что делают автомобиль исключительно в соответствии с потребностями американского пользователя. Однако эта затея пока не приносит должного результата.
Отмечается, что в автомобильном гиганте думают над полностью современным автомобилем. И он вскоре появится.
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