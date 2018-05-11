В Курганинском районе пьяный водитель наехал машиной на автоинспектора 

По версии следствия, днем 31 марта 2018 года пьяный 22-летний водитель сел за руль автомобиля «ВАЗ 21074». Проезжая по одной из улиц станицы Константиновской, он проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке. Полицейские, включив сирену, стали преследовать нарушителя. После того, как он остановил автомобиль, один из инспекторов направился к машине молодого человека. Водитель, оказывая сопротивление, совершил наезд на инспектора. В результате полицейскому был причинен вред здоровью средней тяжести — он получил сотрясение головного мозга, травмы позвоночника, коленного сустава.
В настоящее время подозреваемый задержан, его собираются заключить под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.