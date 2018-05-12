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Новые автомобили с автовоза серьезно пострадали в ДТП во Владивостоке
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Новые автомобили с автовоза серьезно пострадали в ДТП во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Дорожно-транспортное происшествие стало причиной серьезной пробки после низководного моста на выезде из Владивостока. Пострадал водитель большегруза, перевозившего новые авто. Об этом сообщило РИА «Восток-Медиа».
Столкнулись джип и автовоз. В результате аварии крупногабаритный транспорт перевернулся. Все перевозимые автовозом машины серьезно повреждены.
Водителю автовоза зажало в салоне. Его с трудом извлекли спасители. Мужчина госпитализировал.
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
Въезд на низководный мост закрыт.
Во Владивостоке водитель автобуса пошел в магазин, поставив транспортное средство с пассажирами на ручник. Автобус сорвался с ручного тормоза и протаранил несколько машин.
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