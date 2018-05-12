Новые автомобили с автовоза серьезно пострадали в ДТП во Владивостоке

Дорожно-транспортное происшествие стало причиной серьезной пробки после низководного моста на выезде из Владивостока. Пострадал водитель большегруза, перевозившего новые авто. Об этом сообщило РИА «Восток-Медиа».

Столкнулись джип и автовоз. В результате аварии крупногабаритный транспорт перевернулся. Все перевозимые автовозом машины серьезно повреждены.

Водителю автовоза зажало в салоне. Его с трудом извлекли спасители. Мужчина госпитализировал.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Въезд на низководный мост закрыт.

Во Владивостоке водитель автобуса пошел в магазин, поставив транспортное средство с пассажирами на ручник. Автобус сорвался с ручного тормоза и протаранил несколько машин.