Новые автомобили с автовоза серьезно пострадали в ДТП во Владивостоке 

Дорожно-транспортное происшествие стало причиной серьезной пробки после низководного моста на выезде из Владивостока. Пострадал водитель большегруза, перевозившего новые авто. Об этом сообщило РИА «Восток-Медиа».
Столкнулись джип и автовоз. В результате аварии крупногабаритный транспорт перевернулся. Все перевозимые автовозом машины серьезно повреждены.
Водителю автовоза зажало в салоне. Его с трудом извлекли спасители. Мужчина госпитализировал.
Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
Въезд на низководный мост закрыт.
Во Владивостоке водитель автобуса пошел в магазин, поставив транспортное средство с пассажирами на ручник. Автобус сорвался с ручного тормоза и протаранил несколько машин.